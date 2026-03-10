В Ростовской области прогнозируют магнитные бури с 14 марта

Фото: Rostov.ru

На Ростовскую область в ближайшие дни обрушатся магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По последним данным, геомагнитная обстановка будет возмущенной. Магнитные бури максимально достигнут уровня G1. Удары будут атаковать Землю как минимум до 20 марта.Метеозависимые люди в этот период почувствуют ухудшение состояния здоровья. Чтобы улучшить самочувствие, стоит снизить физические и умственные нагрузки и количество кофе.