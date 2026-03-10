Старинный особняк Давыдова в центре Ростова вновь выставили на продажу за 90 млн рублей

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону на продажу вновь выставили исторический особняк Давыдова. Нынешний владелец установил для него рекордную для всех предыдущих попыток реализации цену в 90 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одной из ведущих популярных онлайн-платформ по продаже недвижимости.Это находящееся в историческом центре города строение по улице Красных Зорь, 141/18 имеет давнюю историю. Изначально возведено как дом для управляющего мельницей известного ростовского промышленника Парамонова. Это двухэтажное здание площадью около 500 квадратных метров до сих пор выделяется своей архитектурной привлекательностью. Сегодня его пространства приспособлены под современные нужды: в подвале располагается востребованный паб, а два верхних этажа используются как офисные помещения.Следует отметить, что особняк Давыдова уже неоднократно становился предметом интереса потенциальных покупателей. Первая попытка продажи, предпринятая в мае 2023 года, предполагала значительно меньшую стоимость – 55 миллионов рублей. Однако сделка тогда не состоялась. В дальнейшем цена объекта претерпевала существенные изменения: на повторных торгах в октябре того же года стоимость возросла до 85 миллионов рублей, однако покупатель так и не нашелся.В 2025 году цена была снижена до 65 миллионов рублей. Однако в феврале 2026 года покупателям вновь предложено приобрести исторический объект, но уже за 90 миллионов рублей.Продавец особо указывает на проведенные работы по реставрации и обновлению здания. Сохранена оригинальная кирпичная кладка, выполненная из высококачественного старинного материала, а интерьер был модернизирован: установлены новые окна и двери, которые гармонично вписались в общий вид исторического строения.