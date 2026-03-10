В Ростове задержали двух молодых людей по подозрению в совершении разбойного нападения

Фото: ГУ МВД Ростовской области

Двух жителей Ростова задержали по подозрению в разбойном нападении на продавца в магазине. О ситуации рассказали в ГУ МВД Ростовской области.По версии следствия, двое 21-летних парней зашли в торговый зал магазина и стали собирать бытовую химию в продуктовую корзину. Затем они двинулись к выходу. Когда продавец попытался остановить их, один из парней ударил его по лицу.В данный момент подозреваемые задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сумма причиненного магазину ущерба составила 35 тысяч рублей. Правоохранители работают над возвращением товара.