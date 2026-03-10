Новости
Новая жительница парка «Малинки» медведица Маша выйдет из карантина после 20 марта

Новая жительница парка «Малинки» медведица Маша выйдет из карантина после 20 марта. Новость поделились в пресс-службе парка 10 марта.

Гималайская медведица Маша прошла полное обследование у ветеринаров. Результаты анализов показали, что животное абсолютно здорово и чувствует себя прекрасно.

Несмотря на отличные показатели, Маша выдержит все карантинные дни и не выйдет в открытый вольер раньше положенного времени.

Увидеть новую обитательницу зоосада гости парка смогут уже 21-22 марта.

Медведица прибыла в донской регион из Приморского края 23 февраля. Бывшие хозяева удалили ей клыки и приучили к рукам. Вернуть животное в дикую природу оказалось невозможным. Поэтому его приютили в парке «Малинки» и назвали Машей. Машу поместили в карантин, где ветеринары занялись ее здоровьем. С первых дней жизни в парке для медведицы было разработано специальное сбалансированное питание. 
Фото: Парка птиц «Малинки»
