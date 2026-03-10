Новости
В Ростове в доме на Станиславского отключили коммуникации после пожара

В Ростове-на-Дону временно отключили от коммуникаций дом на Станиславского, 107/19. Об этом сообщает DonDay.

Здание 19-го века признано аварийным еще в 2021 году. Но жильцы отказались переселяться. По данным СМИ, в данный момент в доме продолжают жить 15 человек.

9 марта в трехэтажном доме произошел пожар. Огонь охватил 150 квадратных метров территории. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в целях безопасности коммуникации были перекрыты. Когда возобновят подачу ресурсов, не сообщается.
Фото: МЧС Ростовской области
