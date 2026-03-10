Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростова выразили недовольство стихийными свалками в нескольких районах

Жители Ростова выразили недовольство стихийными свалками в нескольких районах

Жители Ростова выразили недовольство стихийными свалками в нескольких районах. В комментариях под постом главы города люди сообщают о местах, где образовались свалки.

Жители Железнодорожного района обратили внимание на свалку на пересечении проспекта Стачки, 7 и улицы Петрашевского, 39. Люди отмечают, что из окон домов на проспекте Стачки вместо зелёных деревьев видны только мусор и грязь. И лишний раз ростовчанам не хочется смотреть в окно.

Подобная ситуация наблюдается и в Октябрьском районе на улице Горшкова. Около мусорного контейнера разбросаны мусор и остатки пищи. Жители не оценили такой вид и попросили убрать свалку.

Администрация города сообщила, что работы по ликвидации свалки будут выполнены до 12 марта.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика