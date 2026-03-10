Роспотребнадзор назвал два распространенных вируса в Ростовской области
Роспотребнадзор назвал два распространенных вируса в Ростовской области. Им стали метапневмовирусы, на долю которых приходится 29,2%, и риновирусы, составляющие 27,6%.
Специалисты ведомства также отметили, что эпидемический порог заболеваемости не превышен. Среди расшифрованных вирусов 3,8% приходится на грипп, причём преобладает вирус гриппа А подтипа H3N2.
Остальные 96,2% — это респираторные заболевания негриппозной природы: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.