Аномальное потепление в Ростове спровоцировало раннее цветение аллергенных растений

В Ростове-на-Дону аномальное потепление стало причиной цветения аллергенных растений. Список опасных растений для аллергиков подготовил Donday.ru.

В донском регионе уже с начала марта наблюдается потепление. Температура воздуха в этот период достигла +15 градусов. С потеплением в области расцвели растения.

Ростовская область расположена в степной зоне, климат умеренно-континентальный. Здесь ветреная сухая зима, а также жаркое сухое лето. Поэтому практически 9 месяцев происходит цветение.

В марте активно начинают цвести эфемероиды: гусиный лук, адонис весенний, хохлатки, пролески, а также фруктовые деревья: абрикосы, персики, вишня и алыча. Пыльца образуется и от вербы – она очень опасна для астматиков и является причиной приступов. В апреле начнут цвести дуб, клен и ясень. Пыльца у деревьев мелкая и легкая, поэтому может перемещаться на большие расстояния.

Чтобы улучшить свое состояние здоровья, следует устранить раздражитель и обратиться к врачу. Также самочувствие может улучшиться в период дождей. Окна лучше закрывать.
