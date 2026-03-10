Новости
Уголовное дело возбудят из-за проблем с автобусами в станице Ростовской области

Уголовное дело возбудят из-за проблем с автобусами в станице Ростовской области. Об этом сообщили в СК по региону 10 марта.

Речь идет о населенном пункте Грушевская Аксайского района. Согласно данным следствия, с августа 2025 года лицензия перевозчика не была продлена. В связи с этим компания несколько месяцев осуществляла свою деятельность с нарушениями. А в феврале 2026 года движение маршрутного автобуса из населенного пункта в Новочеркасск прекратилось. При этом контракт с другим перевозчиком до текущего времени не заключен.

По факту обнаружения признаков преступления в ведомстве хотят возбудить уголовное дело.
Фото: Алена Беликова
