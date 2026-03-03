Неподобающее поведение «Ростова» в матче с «Краснодаром» рассмотрит КДК РФС

Фото: ФК Ростов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) займётся рассмотрением инцидента, связанного с неподобающим поведением футболистов «Ростова» в матче против «Краснодара». Встреча прошла в рамках чемпионата России на стадионе в Краснодаре.В ходе 19-го тура арбитры приняли решение удалить двух игроков из состава «Ростова» — Дмитрия Чистякова и Илью Ваханию. Основанием для этого стало их неспортивное поведение. Оба футболиста получили красные карточки за то, что играли руками.Кроме того, жёлтые карточки были показаны Кириллу Щетинину и бразильскому нападающему Роналдо.В результате этого инцидента «Ростов» потерпел поражение со счётом 1:2. После рассмотрения всех обстоятельств комитетом РФС могут быть наложены дополнительные санкции.