В Красном Сулине благоустроят улицу за 150 миллионов рублей

В Красном Сулине Ростовской области на благоустройство улицы Центральной выделят 153 636 350 рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться на участке, который ограничен следующими территориями:
с севера — улица Центральная;
с юга — территория хозяйственной и жилой застройки;
с востока — территория городского дома культуры;
с запада — улица Берёзовая.

Согласно контракту подрядчик должен завершить благоустройство улицы Центральной до 8 декабря 2027 года. Площадь участка составляет 18 750 квадратных метров.

В рамках проекта территорию разделят на 11 зон: входная группа; музей под открытым небом; прогулочная зона; площадка для прогулок групп детского сада; спортивная площадка с тренажёрами для воркаута и теннисными столами; детская площадка; асфальтовый памп-трек; площадка для стритбола; зона тихого отдыха с качелями; площадка для нестационарных торговых объектов (НТО); хозяйственная зона.

Также планируется благоустройство общественной зоны, включая создание внутренних тротуаров и аллей. Тротуары и аллеи будут покрыты асфальтом, а в местах пересечения пешеходных потоков установят тактильную плитку для удобства маломобильных граждан.
Для удобства посетителей на территории разместят скамейки, урны и осветительные приборы, которые обеспечат освещение в тёмное время суток. Также планируется высадка деревьев и кустарников для создания зелёной зоны и улучшения микроклимата.

Победитель тендера будет определён 26 марта.
Фото: DonDay
