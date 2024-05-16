ФК «Ростов» оштрафовали на 120 тысяч рублей за нарушение правил во время матча с «Рубином»

Фото: соцсети ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» был оштрафован на 120 тысяч рублей. Причиной послужили нарушения правил во время матча с командой «Рубин».Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение о наказании ростовчан за удаление двух игроков и за то, что спортсмены вышли на поле с опозданием. Артур Григорьянц, глава КДК РФС, сообщил об этом в интервью изданию «Матч ТВ». По его словам, клуб «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей за удаление игроков и на 20 тысяч рублей — за несвоевременный выход на поле.Напомним, что в прошлом месяце контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС уже штрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча с «Спартаком». За выход за пределы технической зоны Карпин был оштрафован на 30 тысяч рублей, а клуб «жёлто-синих» — на 20 тысяч рублей.