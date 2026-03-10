Фото: соцсети

Дончанка Валя Карнавал рассказала о проблемах со здоровьем. По её словам, за последний год её иммунитет ослаб, и она стала чаще болеть.Например, в свой день рождения Валя поранила палец — рана была глубокой, и ей пришлось наложить швы. Певица отметила, что на месте пореза остался шрам, и иногда палец беспокоит её. Валя рассказала, что стала чаще посещать больницы из-за простуд. После переезда в Москву, по её словам, организм стал хуже переносить холод.«Постоянные простуды. После переезда в Москву у меня почему-то очень сильно упал иммунитет. И если я где-то сильно замёрзну, то всякие болячки сразу дают о себе знать», — поделилась Валя Карнавал.Также блогер сообщила, что планирует изменить направление своей деятельности. Теперь звезда планирует сосредоточиться на развитии бизнеса. Валя активно работает над своими проектами и надеется на их успех.