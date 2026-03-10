Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове произошло очередное ДТП с участием автобуса

В Ростове произошло очередное ДТП с участием автобуса
В Ростове произошло очередное ДТП с участием автобуса. Авария случилась с легковушкой на проспекте Стачки 10 марта.

Как сообщили местные жители, никто из пассажиров травм не получил. Однако между водителями произошел конфликт, который едва не перешел в драку.

Заметим, что в последнее время значительно возросло количество ДТП с участием общественного транспорта. Последний такой случай произошёл 9 марта, когда автобус врезался в дерево, в результате чего два человека получили травмы.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика