Фото: соцсети

В Ростове произошло очередное ДТП с участием автобуса. Авария случилась с легковушкой на проспекте Стачки 10 марта.Как сообщили местные жители, никто из пассажиров травм не получил. Однако между водителями произошел конфликт, который едва не перешел в драку.Заметим, что в последнее время значительно возросло количество ДТП с участием общественного транспорта. Последний такой случай произошёл 9 марта, когда автобус врезался в дерево, в результате чего два человека получили травмы.