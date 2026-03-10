Над Азовским морем уничтожили один беспилотник

Фото: Rostov.ru

В небе над акваторией Азовского моря сбили один беспилотник. Об этом информирует минобороны.РФ.БПЛА сбили в период с 08:00 до 16:00. В России всего за этот период было уничтожено 35 беспилотных летательных аппаратов.Напомним, над территорией Ростовской области сбили два беспилотника ночью 9 марта.