В центре Ростова до мая закрыли часть пешеходной зоны из-за строительства ЖК
В центре Ростова до мая закрыли часть пешеходной зоны из-за строительства жилого комплекса. По данным редакции Donday, работы связаны с благоустройством территории нового многоэтажного дома.

В начале марта местные жители сообщили о перекрытии участка на пересечении улицы Красноармейской и Крепостного переулка. Работы по возведению жилого комплекса стали причиной временного ограничения движения. Горожанам предложили искать альтернативные пути для прохода: либо использовать другую сторону тротуара, либо перемещаться по проезжей части.

Жители пожаловались на ситуацию. Но, как оказалось, проект согласован с администрацией, завершение работ запланировано на начало мая.
Фото: Дондей
Еще по теме:

