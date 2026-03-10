В центре Ростова до мая закрыли часть пешеходной зоны из-за строительства ЖК

Фото: Дондей

В центре Ростова до мая закрыли часть пешеходной зоны из-за строительства жилого комплекса. По данным редакции Donday, работы связаны с благоустройством территории нового многоэтажного дома.В начале марта местные жители сообщили о перекрытии участка на пересечении улицы Красноармейской и Крепостного переулка. Работы по возведению жилого комплекса стали причиной временного ограничения движения. Горожанам предложили искать альтернативные пути для прохода: либо использовать другую сторону тротуара, либо перемещаться по проезжей части.Жители пожаловались на ситуацию. Но, как оказалось, проект согласован с администрацией, завершение работ запланировано на начало мая.