За неделю в Ростовской области выжгли свыше 70 гектаров сухой растительности

За неделю в Ростовской области выжгли свыше 70 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС региону 10 марта.

В начале марта плановые выжигания выполнили на территории 24-х муниципалитетов региона. Пожарные провели 147 выжиганий на площади 74 гектара. Работы по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону запланированы и на будущие дни. Так, 10 марта спасатели должны выполнить 36 выжиганий.

Эти меры необходимы для обеспечения пожарной безопасности области от неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров. Таким образом спасатели убирают сухостой заранее, не давая пожару разгореться в непогоду или в связи с чьей-то неосторожностью.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
