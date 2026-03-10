Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За неделю в Ростовской области выжгли свыше 70 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС региону 10 марта.В начале марта плановые выжигания выполнили на территории 24-х муниципалитетов региона. Пожарные провели 147 выжиганий на площади 74 гектара. Работы по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону запланированы и на будущие дни. Так, 10 марта спасатели должны выполнить 36 выжиганий.Эти меры необходимы для обеспечения пожарной безопасности области от неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров. Таким образом спасатели убирают сухостой заранее, не давая пожару разгореться в непогоду или в связи с чьей-то неосторожностью.