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Вратарь ГК «Ростов-Дон» Лагина - лучший игрок в матче с «Бухарестом»

Вратарь ГК «Ростов-Дон» Лагина - лучший игрок в матче с «Бухарестом»
Вратарь гандбольного клуба «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче с румынским «Бухарестом». За Анастасию Лагину проголосовали 74% болельщиков.

Встреча с серьезным соперником завершилась успехом донской команды - 30:27. С виду неожиданно легкая победа стала результатом огромной работы, которую проделали девушки при подготовке к матчу.

В итоге капитан команды Юлия Манагарова, Анна Сень, Грас Заади, Эдуарда Аморим, Ярослава Фролова и Полина Кузнецова забили по четыре мяча в ворота «Бухареста». Однако больше всех отличилась вратарь «Ростова» Анастасия Лагина. Она сделала 13 сейвов из 39 мячей.

26-летняя гандболистка перешла в состав «Ростов-Дона» в текущем сезоне. С первого же матча девушка показала себя сильным результативным игроком и полюбилась фанатам «желто-черных».

На втором месте по итогам зрительского голосования оказалась Юлия Манагарова (31%), а на третьем - Анна Сень (19%).
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Теги: ГК Ростов-Дон

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