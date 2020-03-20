ХК «Ростов» назвал лучших игроков сезона



Хоккейный клуб «Ростов» назвал лучших игроков сезона 2019/2020. Пресс-служба кондоров опубликовала результаты голосования болельщиков.



Лучшим среди голкиперов оказался 23-летний Данил Кудашев. В 2012 году он начал играть за свой первй клуб «Локо». В предсезонке Кудашев присоединился к «Ростову».



Большинство голосов фанаты отдали за защитников Павла Лукошина и Евгения Шевчука. 23-летний Лукошин перешел к кондорам из воронежского «Бурана». 26-летний Шевчук играет за клуб с 2015 года.



Лучшими нападающими признали Андрея Мартынова, Алексея Прохорова, Владислава Туника. 33-летний Мартынов и 30-летний Туник являются одними из самых опытных игроков «Ростова»: они играют за клуб почти шесть лет. 26-летний Алексей Прохоров выступает за кондоров четыре года, все это время оставаясь лидером команды.