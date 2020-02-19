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Голкипера Данила Кудашева признали лучшим игроком ХК «Ростов»

Голкипера Данила Кудашева признали лучшим игроком ХК «Ростов»
Голкипера Данила Кудашева признали лучшим игроком выездной серии ХК «Ростов». Результаты голосования болельщиков сообщили в пресс-службе клуба.

Так, Данил Кудашев набрал более 60% голосов. Кроме того, он вошел в число лидеров ВХЛ по итогам регулярного чемпионата. На счету голкипера - шесть «сухих» матчей, в том числе и последняя игра с «Динамо».

23-летний Данил Кудашев – воспитанник пермской школы хоккея, тренировался в СДЮШОР «Молот». Профессиональную карьеру начал в сезоне-2012-2013 в составе МХК «Локо» из Ярославля. В предсезонке 2019-2020 голкипер перешел в «Ростов».

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