Голкипера Данила Кудашева признали лучшим игроком ХК «Ростов»



Голкипера Данила Кудашева признали лучшим игроком выездной серии ХК «Ростов». Результаты голосования болельщиков сообщили в пресс-службе клуба.



Так, Данил Кудашев набрал более 60% голосов. Кроме того, он вошел в число лидеров ВХЛ по итогам регулярного чемпионата. На счету голкипера - шесть «сухих» матчей, в том числе и последняя игра с «Динамо».



23-летний Данил Кудашев – воспитанник пермской школы хоккея, тренировался в СДЮШОР «Молот». Профессиональную карьеру начал в сезоне-2012-2013 в составе МХК «Локо» из Ярославля. В предсезонке 2019-2020 голкипер перешел в «Ростов».