Юлия Манагарова стала лучшим бомбардиром ГК «Ростов-Дон» в сезоне 2021/22
Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова стала лучшим бомбардиром по итогам сезона 2021/22. Об этом «желто-черные» рассказали на своей странице в соцсетях.
По данным статистики, спортсменка принесла команде 192 забитых мяча. На втором месте с большим отрывом оказалась Кристина Кожокарь. Гандболистка отправила 102 мяча в ворота соперников. Еще 98 мячей забила Владлена Бобровникова.
Манагарова - настоящая звезда донской команды. Едва ли не каждый матч она входит в число игроков, забивших наибольшее количество мячей. Болельщики не раз выбирали ее лучшей гандболисткой в играх. А в 2019 году она стала лучшим бомбардиром сборной России в матчах против Китая и ДР Конго на чемпионате мира.
В разгар сезона, весной 2022 года главный тренер и легионеры покинули ростовскую команду. Однако донским красавицам это не помешало завоевать титул чемпионов России уже в девятый раз.