Сеть кондитерских с собственным производством продают за 18 млн рублей на Дону

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В Ростове-на-Дону продают готовый кондитерский бизнес с собственной сетью из десяти мини-магазинов. Стоимость бизнеса, основанного в 2018 году, составляет 18 миллионов рублей. Продавец подчеркивает срочность предложения, которое действует в течение месяца.Бизнес стабильно приносит доход, со среднемесячным оборотом всех десяти точек около 10-11 миллионов рублей. Эта цифра не учитывает потенциал роста от заказных тортов, расширение сети и скорый запуск собственной службы доставки. Аналитики отмечают, что конкурентное преимущество компании заключается в широком ассортименте, включающем торты, пирожные, десерты, а также новое направление – хлебобулочные изделия. Рентабельность каждой торговой точки подтверждена данными учета. Наиболее прибыльные локации расположены в районах СЖМ, ЗЖМ и центре города, при этом стоимость открытия новых точек оценивается как низкая.Предлагаемый к продаже бизнес полностью отлажен: имеется штат сотрудников, внедрены системы учета и автоматизации. Общая стоимость актива складывается из:- Собственного производства площадью 400 кв. м с полным комплектом оборудования (помещение в аренде).- Десяти мини-магазинов с оборудованием, ремонтом и рекламой (павильоны в аренде).- Всех необходимых технических карт, регламентов и сертификатов.- Обученного персонала.Продавец заявляет, что высокая прибыльность и конкурентные преимущества бизнеса обеспечивают быструю окупаемость – всего за 1,5 года. Точные данные о прибыли будут предоставлены при личной встрече в целях сохранения конфиденциальности.Продавец подчеркивает, что причиной продажи является переезд, и просит обращаться только серьезно настроенных и финансово обеспеченных покупателей.