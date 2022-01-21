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Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова — лучшая в матче с «Будучностью»

Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова — лучшая в матче с «Будучностью»

Капитан гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Манагарова стала лучшим игроком в матче против черногорской «Будучности». Результатами голосовая поделились в пресс-службе донской команды.

За отличную игру спортсменки проголосовало чуть больше половины болельщиков (50,14%). Последующие места в рейтинге лучших заняли Владлена Бобровникова (47,01%) и Кристина Кожокарь (29,63%).

Напомним, что матч одиннадцатого тура предварительного этапа DELO EHF Champions League 2021/22 состоялся 22 января на домашней площадке ростовской команды. «Желто-черные» обыграли черногорскую «Будучность» со счетом 30:20. Юлия Манагарова установила преимущество и принесла четыре очка донской сборной.

Юлия Манагарова — украинская и российская гандболистка, правая крайняя команды «Ростов-Дон». На чемпионате мира 2019 года спортсменка стала лучшим бомбардиром сборной в матчах против Китая и ДР Конго.
Фото: yandex.ru
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