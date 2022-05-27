«Ростов-Дон» выиграл титул чемпиона России

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В первой игре в Ростове-на-Дону жёлто-чёрные уверенно победили с перевесом в пять мячей. И этого гандикапа в итоге хватило для чемпионства.В первом тайме «Ростов-Дон» играл очень сильно. Казалось, что никакой перевес в пять голов ростовчанкам вовсе не нужен. ЦСКА же временами выглядел просто беспомощным. К перерыву южанки вели в счёте 14:12. Во втором тайме «армейки» уже сыграли сильнее, однако этого не было достаточно, чтобы вырвать победу у подопечных Томаша Хлавати. В итоге красно-синие в концовке всё-таки вышли вперёд, но перевес был минимальным – победа ЦСКА в матче 29:28, но поражение в двухматчевом противостоянии.По индивидуальной статистике лучшей была Анна Вяхирева – 11 голов. Юлия Манагарова забросила 6 мячей. У москвичек Сара Ристовска поразила цель 7 раз.В чемпионате России среди клубов Суперлиги сезона 2021/2022 победил «Ростов-Дон». Титул чемпиона страны достался ростовчанкам в девятый раз в истории.