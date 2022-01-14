Правая крайняя ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова — лучшая в матче с «Боруссией»

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Правая крайняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Манагарова стала лучшим игроком в матче против дортмундской «Боруссии». О результатах голосования сообщает пресс-служба донской команды.Большинство болельщиков (64,03%) высоко оценили выступление спортсменки. Последующие места в рейтинге лучших заняли Грас Заади (50,72%) и Виктория Калинина (37,41%).Напомним, что матч 10-го тура предварительного раунда Лиги чемпионов-2021/22 состоялся 15 января. «Желто-черные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 31:25.Отметим, что Юлия Манагарова — украинская и российская гандболистка, правая крайняя команды «Ростов-Дон». До 2014 года выступала за сборную Украины, летом 2017 года Манагарову вызвали в сборную России. На чемпионате мира 2019 года 33-летняя спортсменка стала лучшим бомбардиром сборной в матчах против Китая и ДР Конго.