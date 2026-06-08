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Названа сумма, за которую «Ростов» готов выкупить минского голкипера

Названа сумма, за которую «Ростов» готов выкупить минского голкипера
«Ростов» в преддверии сезона-2026/27 ищет новых вратарей. Истек контракт с Даниилом Одоевским из «Зенита», с Хидаятом Ханкичем из Боснии команда не хочет продлевать соглашение.

Внимание клуба привлёк Михаил Козакевич. «Ростов» готов заплатить минскому «Динамо» до 200 тысяч евро за трансфер вратаря. Однако «Динамо» требует сумму в 450 тысяч евро, как сообщает канал «Убойная сила».

Официальных заявлений от «Ростова» пока нет.

В текущем сезоне Козакевич провёл 15 матчей за «бело-синих» во всех турнирах, шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности и получил одно предупреждение. «Ростов» завершил сезон-2025/26, набрав 33 очка и заняв десятое место в РПЛ.
Фото: соцсети
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