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Около 150 домов в Ростове остались без горячей воды

Около 150 домов в Ростове остались без горячей воды

В Ростове-на-Дону ограничили доступ к горячей воде в 147 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Доступ к горячей в воде ограничен из-за проведения плановых гидравлических испытаний тепловых сетей в Волгодонске. Работы должны закончиться до четверга, 11 июня.

Глава донского региона подчеркнул, что местным властям поставлена задача восстановить водоснабжение до праздников.

– Держу ситуацию на контроле, – отметил Юрий Слюсарь.
Фото: Дондей
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