Около 150 домов в Ростове остались без горячей воды
В Ростове-на-Дону ограничили доступ к горячей воде в 147 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Доступ к горячей в воде ограничен из-за проведения плановых гидравлических испытаний тепловых сетей в Волгодонске. Работы должны закончиться до четверга, 11 июня.
Глава донского региона подчеркнул, что местным властям поставлена задача восстановить водоснабжение до праздников.
– Держу ситуацию на контроле, – отметил Юрий Слюсарь.