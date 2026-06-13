Самую дешевую говядину в Ростовской области нашли в Сальске

Фото: Нейросеть

В Ростовской области самую дешевую говядину продают в Сальске. Данные о средних ценах на мясо в городах региона на 8 июня опубликовал Ростовстат.Дороже всего курица обойдется жителям Волгодонска. Там ее средняя стоимость составляет 229,21 рубля за килограмм. Самая низкая цена на птицу зафиксирована в Миллерово. Там килограмм курицы стоит 208,88 рубля.Свинина дороже всего продается в Шахтах. Ее средняя цена составляет 459,03 рубля. Дешевле всего это мясо можно купить в Ростове-на-Дону. Там килограмм свинины стоит 403,69 рубля.Самая высокая цена на говядину оказалась в донской столице. В Ростове-на-Дону килограмм мяса в среднем стоит 710,50 рубля. А самая доступная говядина продается в Сальске. Там ее цена составляет 651,98 рубля.