Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Роман Ерёменко стал лучшим игроком февраля-марта в составе «Ростова»

Роман Ерёменко стал лучшим игроком февраля-марта в составе «Ростова»
Болельщики футбольного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока февраля и марта 2020 года. Голосование проходило на официальном сайте «жёлто-синих».

Полузащитник Роман Ерёменко набрал 24% голосов, опередив хавбеков Ивелина Попова (17,8%) и Хорена Байрамяна (17%). В весенней части Российской Премьер-Лиги клуб успел провести только три матча, в ходе которых Ерёменко забил один гол. Его мяч в ворота ЦСКА был признан экспертами лучшим в 21-м туре, а затем — и лучшим в марте.

Для Романа это уже вторая награда в сезоне-2019/2020. Ранее его признали лучшим игроком «Ростова» в октябре.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.