Роман Ерёменко стал лучшим игроком февраля-марта в составе «Ростова»



Болельщики футбольного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока февраля и марта 2020 года. Голосование проходило на официальном сайте «жёлто-синих».



Полузащитник Роман Ерёменко набрал 24% голосов, опередив хавбеков Ивелина Попова (17,8%) и Хорена Байрамяна (17%). В весенней части Российской Премьер-Лиги клуб успел провести только три матча, в ходе которых Ерёменко забил один гол. Его мяч в ворота ЦСКА был признан экспертами лучшим в 21-м туре, а затем — и лучшим в марте.



Для Романа это уже вторая награда в сезоне-2019/2020. Ранее его признали лучшим игроком «Ростова» в октябре.