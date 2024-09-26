Экспертно-судейская комиссия официально признала ошибку арбитра на матче «Ростов» - «Динамо»

Фото: ФК Ростов

26 сентября на сайте Российского футбольного союза были опубликованы результаты заседания Экспертно-судейской комиссии (ЭКС РФС), которая рассмотрела жалобу «Ростова» после матча с «Динамо».По итогам заседания было принято решение, что главный судья матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги Сергей Карасев допустил ошибку, не удалив с поля защитника гостей Валентина Пальцева. На 23-й минуте встречи игрок толкнул футболиста из команды "Ростов".- Учитывая высокую вероятность контроля мяча атакующим игроком, если бы против него не были нарушены правила игры, а также небольшое расстояние до ворот и направление движения нападающего, комиссия пришла к единогласному выводу, что судье следовало назначить штрафной удар, — говорится в решении комиссии. — Задержка произошла за пределами штрафной площади, и игрок команды «Динамо» должен был быть удалён за лишение соперника явной возможности забить гол.Отметим, что после финального свистка игры главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин устроил скандал с арбитром. На пресс-конференции он подверг критике судейство.Напомним, что матч «Ростов» — «Динамо» состоялся 22 сентября и завершился сухой ничьей.