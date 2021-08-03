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Экс-защитник «Ростова» Баштуш вернулся в футбольный клуб

Экс-защитник «Ростова» Баштуш вернулся в футбольный клуб
Бывший защитник ФК «Ростов» пополнил ряды донской команды. Клуб арендовал Бартоломеу Баштуша с правом выкупа. Об этом «желто-синие» сообщили 5 августа.

Футболист выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 годы. 26 апреля 2015-го забил первый гол за «Ростов», поразив ворота московского «Динамо». Всего он провел 84 матча, в ходе которых забил четыре мяча. В составе донской команды стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14 и серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16. Тогда же (2015/16) спортсмен вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Баштуш занял третью строчку.

Кроме того, Бартоломеу выиграл Кубки Анголы (2012) и Италии (2018/19).

Теги: ФК Ростов

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