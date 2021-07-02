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ФК «Ростов» покинули два защитника

ФК «Ростов» покинули два защитника
На фото слева направо: Арсений Логашов и Алексей Козлов.

Футбольный клуб «Ростов» покинули сразу два игрока. Ушли защитники Арсений Логашов и Алексей Козлов.

29-летний Арсений Логашов входил в состав «желто-синих» с 2018 года. Спортсмен подписал контракт на три года с возможностью продления на один год. В сезоне-2018/19 футболист вышел на поле в 17 матчах и забил один гол «Зениту» на Кубке России. В 2020 году Логашова взял в аренду подмосковный клуб «Химки». Когда же срок аренды закончился, ФК «Ростов» расторг контракт с футболистом по соглашению сторон. За годы карьеры стал двукратным обладателем Кубка России (сезоны-2013/14 и 2014/15) и бронзовым призером чемпионата России.

Другой защитник, 34-летний Алексей Козлов, перешел в донскую команду из московского «Динамо» в 2019 году. За два сезона футболист провел 50 матчей. Алексей Козлов вошел в список лучших 33 футболистов сезона-2013/14. Спортсмен занял третью строчку. В 2014 году играл за сборную страны на чемпионате мира. Выступал в матчах против Бельгии и Алжира.

Теги: ФК Ростов

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