ФК «Чайка» заинтересован в экс-капитане «Ростова» Александре Гацкане

В услугах бывшего капитана футбольного клуба «Ростова» заинтересована песчанокопская «Чайка». 27 мая стало известно, что ФК уже ведет переговоры с Александром Гацканом.Накануне 37-летний спортсмен объявил о своем уходе из самарских «Крыльев Советов». Как сообщил «Матч.ТВ», футболист хочет вернуться в донскую столицу. Там его ждет жена и трое детей. В составе самарской команды Гацкан пробыл с 2019 по 2021 год. В сезоне-2020/21 он провел в ФНЛ 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.В составе «желто-синих» футболист выходил на поле 11 лет - с 2008 года. А в июле 2015 стал капитаном команды. За годы карьеры Гацкан стал серебряным призером чемпионата России в сезоне 2015/2016 году и обладателем кубка России в сезоне 2013/14. Четырежды футболист года в Молдавии (2013, 2015, 2016, 2017 годы).Вскоре на замену ему пришел полузащитник помоложе – 23-летний норвежец Матиас Норманн. После ухода Гацкана «Ростов» сменил четырех капитанов. Сейчас им является защитник Максим Осипенко.