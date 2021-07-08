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Экс-защитник ФК «Ростов» перешел в нижегородскую команду

Экс-защитник ФК «Ростов» перешел в нижегородскую команду
Эк-игрок ФК «Ростов» перешел в состав команды Нижнего Новгорода. Об этом донская команда сообщила 9 июля.

34-летний защитник Алексей Козлов выступал за «желто-синих» с 2019 года. За последние два сезона спортсмен провел 50 матчей. Из них в 26 он принял участие в прошлом сезоне, забил один гол и отдал один результативный пас. Алексей Козлов вошел в список лучших 33 футболистов сезона-2013/14. Он занял третью строчку. В 2014 году футболист вышел на поле за сборную страны на чемпионате мира. Кроме того, Алексей Козлов выступал в матчах против Бельгии и Алжира.

Трансферная стоимость игрока с 2019 года снизилась более чем в три раза (с одного миллиона до 300 тысяч евро). Любопытно, что стоимость футболиста стала падать, когда он присоединился к «Ростову» после ухода из московского «Динамо».

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