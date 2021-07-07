ФК «Ростов» пригласил на сборы в Австрии трех новых игроков

Футбольный клуб «Ростов» пригласил трех новых игроков, которые находятся на просмотре. Об этом «желто-синие» рассказали на своей странице в соцсетях.В числе потенциальных футболистов донской команды оказались вратарь Арби Межиев, фланговый полузащитник Кирилл Щетинин и центральный защитник Иссьяр Драме.Вратарь из подмосковного ФК «Сатурн» присоединился к ростовской команде еще на первом сборе. Дебют Арби Межиева состоялся в августе 2014 года в матче «Томи» - «Сахалин». Вратарю удалось сохранить ворота томской команды в полной неприкосновенности. После перехода в «Сатурн» трансферная стоимость игрока выросла в три раза - до 150 тысяч евро. Сейчас 28-летнего футболиста оценивают в 300 тысяч.Фланговый полузащитник Кирилл Щетинин последние два года выступал за петербургский «Зенит». За последние три года 19-летний игрок вышел на поле в 17 матчах. Он сделал семь голевых передач и забил три мяча. За последний год трансферная стоимость полузащитника упала с 200 тысяч до 175 тысяч евро.Центральный защитник Иссьяр Драме может обойтись «Ростову» дороже остальных претендентов. Стоимость украинского игрока за полгода подскочила на 100 тысяч евро - до 400. Однако пока 22-летний защитник не отличился ни голевыми передачами, ни забитыми мячами.