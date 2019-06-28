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Экс-защитник «Динамо» Алексей Козлов подписал контракт с ФК «Ростов»

Экс-защитник «Динамо» Алексей Козлов подписал контракт с ФК «Ростов»
Экс-защитник «Динамо» Алексей Козлов будет выступать за ФК «Ростов». Информацию об этом передает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, соглашение с Козловым собираются заключить по схеме «1+1». Другими словами, контракт будет действовать год, однако может быть продлен по ряду условий. Такими условиями могут стать высокие показатели результативности игрока.

Известно, что 32-летний Алексей Козлов выступал за «Динамо» с 2014 года. Он принял участие в 115 играх за московский клуб. Футболисту удалось забить семь мячей. За прошедший сезон он провел 24 матча и забил один гол.

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