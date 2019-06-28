Экс-защитник «Динамо» Алексей Козлов подписал контракт с ФК «Ростов»



Экс-защитник «Динамо» Алексей Козлов будет выступать за ФК «Ростов». Информацию об этом передает «Спорт-Экспресс».



По данным издания, соглашение с Козловым собираются заключить по схеме «1+1». Другими словами, контракт будет действовать год, однако может быть продлен по ряду условий. Такими условиями могут стать высокие показатели результативности игрока.



Известно, что 32-летний Алексей Козлов выступал за «Динамо» с 2014 года. Он принял участие в 115 играх за московский клуб. Футболисту удалось забить семь мячей. За прошедший сезон он провел 24 матча и забил один гол.