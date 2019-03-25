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Владлена Бобровникова продлила контракт с ГК «Ростов-Дон»

Владлена Бобровникова продлила контракт с ГК «Ростов-Дон»
Гандболистка Владлена Бобровникова на два года продлила контракт с «Ростов-Доном». Девушка является левым полусредним игроком. Также она выступает за сборную России по гандболу.

Владлена с 11 лет посещала спортивную школу. В гандбол её привела бабушка, которая очень хотела, чтобы внучка занималась этим видом спорта. Первым её клубом стала «Кубань». В 2009 году Бобровникова уехала за границу. Выступала за сербский «Кикинде» и итальянские «Сассари» и «Терамо».

В 2012 году девушка вернулась в Россию и вступила в ряды «Ростов-Дона». Будучи в составе команды, завоевала звание олимпийского чемпиона, победителя кубка Европейской федерации гандбола. Завоевала Кубок и Суперкубок России.

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