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Итальянский клуб выкупил экс-игрок ФК «Ростов» за 20 млн евро

Итальянский клуб выкупил экс-игрок ФК «Ростов» за 20 млн евро
Бывший нападающий ФК «Ростов» перейдет в итальянскую «Рому». О выкупе Эльдора Шомуротова «желто-синие» сообщили 30 июля.

Футболист провел в составе донской команды три сезона - с 2017 по 2020 год. В сезоне 2019/2020 он занял третью строчку в списке 33 лучших футболистов.

В октябре 2020 года его выкупил итальянский клуб «Дженоа». В составе этой команды он забил 8 голов в 31 матче. К следующему сезону нападающим заинтересовался ФК «Рома». Общая сумма трансфера составила 20 миллионов евро. По условиям октябрьской сделки, «Ростову» достанется 15% этой суммы, или 3 миллиона евро (26 миллионов рублей).

Теги: ФК Ростов

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