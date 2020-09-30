ФК «Ростов» может отдать Матиаса Норманна за 25 миллионов евро
Футбольный клуб «Ростов» может отдать полузащитника Матиаса Норманна московскому ЦСКА за 25 миллионов евро. Об этом сообщает спортивное издание Metaratings.ru.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заинтересован в трансфере 24-летнего хавбека донской команды. Однако, «желто-синие» готовы расстаться с полузащитником за 25 миллионов евро. Пока московский клуб не делал соответствующее предложение «Ростову», а судя по высокой стоимости игрока – в ближайшее время не будут.
В состав донской команды норвежец Матиас Норманн перешел в январе 2019 года. В то время трансфер игрока оценивался в 1,7 миллионов евро. Полузащитник подписал контракт с ростовским клубом до июня 2024 года.