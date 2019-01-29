Футболист ФК «Ростов» перейдет в греческий ПАОК за 4 миллиона евро



Футболист ФК «Ростов» Сверрир Ингасон перейдет в греческий клуб ПАОК за четыре миллиона евро. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».



В издании утверждают, что покупка исландца обойдется ПАОК в 4 миллиона евро. При этом «Ростов» может также рассчитывать на 25% от последующей продажи. Сообщается, что Ингасон уже попрощался с ростовчанами и прибыл в Грецию, где должен подписать контракт.



25-летний Сверрир Ингасон провел 26 игр за сборную Исландии, ему удалось забить три мяча. В этом сезоне он выступал за «Ростов» 19 раз. Он забил два гола.

