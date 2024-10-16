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Футболисту клуба «Ростов» Эяд Эль-Аскалани сделали операцию в Германии

Футболисту клуба «Ростов» Эяд Эль-Аскалани сделали операцию в Германии
Футболисту клуба «Ростов» Эяд Эль-Аскалани сделали операцию в Германии. В своих социальных сетях 16 октября он поделился фотографией из больничной палаты после хирургического вмешательства.

Спортсмен получил серьезную травму в игре с «Краснодаром» 14 сентября. На 83-й минуте ему нанесли удар по колену, и он не смог продолжить игру, его вынесли с поля.

Медицинский осмотр выявил у Эяда разрыв крестообразной связки колена, что потребовало хирургического вмешательства.

По данным портала тендеров и закупок, клуб «Ростов» потратил на операцию 19-летнего защитника Эяда Эль-Аскалани 18,2 тысячи евро или 2 миллиона рублей. Операция была успешно проведена в Германии.

Процесс восстановления после операции, в лучшем случае, займет около двух месяцев. Велика вероятность, что Эяд больше не выйдет на поле в 2024 году.
Фото: соцсети
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