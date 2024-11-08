Защитник футбольного клуба «Ростов» Эяд Эль-Аскалани вернулся в столицу Дона после операции

Фото: ФК Ростов

Защитник футбольного клуба «Ростов» Эяд Эль-Аскалани вернулся в столицу Дона после успешной операции. 9 ноября перед игрой с «Химками» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги он поприветствовал болельщиков и пригласил их на автограф-сессию.В конце сентября 19-летний игрок отправился на лечение в Германию, где ему провели операцию на крестообразной связке коленного сустава. Спустя месяц стало известно, что Эяд проведёт встречу с болельщиками перед матчем «Ростова» с «Химками».К сожалению, на данный момент футболист не может тренироваться с основными игроками на поле. И, вероятно, в этом году мы не увидим его на поле.Напомним, что Эяд получил серьёзную травму в матче против «Краснодара» 14 сентября. На 83-й минуте игры защитник столкнулся с неприятным инцидентом, в результате которого получил удар в колено. Футболист не смог продолжить матч, и его унесли с поля. После медицинского обследования было принято решение о проведении операции за границей. Согласно информации о государственных закупках, сумма затрат составила два миллиона рублей.Эяд Аль-Аскалани присоединился к команде «желто-синих» в феврале 2024 года. Планируется, что его трансферное соглашение рассчитано на один футбольный сезон.