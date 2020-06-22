Игрок молодёжного состава «Ростова» подписал контракт с ЦСКА

В московский ЦСКА перешёл игрок молодёжного состава футбольного клуба «Ростов». Об этом «армейцы» сообщили 24 июня.В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги донская команда не может заявить 20-летнего полузащитника на матчи, и спортсмен подписал контракт с москвичами. Пока условия договора не раскрываются.В молодёжном первенстве в сезоне-2019/2020 Гоча провёл 21 матч, забив 11 голов.Он является сыном известного грузинского и советского футболиста Гочи Гогричиани, который играл за тбилисское «Динамо» и сочинскую «Жемчужину».