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Игрок молодёжного состава «Ростова» подписал контракт с ЦСКА

Игрок молодёжного состава «Ростова» подписал контракт с ЦСКА
В московский ЦСКА перешёл игрок молодёжного состава футбольного клуба «Ростов». Об этом «армейцы» сообщили 24 июня.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги донская команда не может заявить 20-летнего полузащитника на матчи, и спортсмен подписал контракт с москвичами. Пока условия договора не раскрываются.

В молодёжном первенстве в сезоне-2019/2020 Гоча провёл 21 матч, забив 11 голов.

Он является сыном известного грузинского и советского футболиста Гочи Гогричиани, который играл за тбилисское «Динамо» и сочинскую «Жемчужину».

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