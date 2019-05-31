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Игрок ФК «Ростов» Сергей Паршивлюк перейдёт в «Динамо»

Игрок ФК «Ростов» Сергей Паршивлюк перейдёт в «Динамо»
В «Динамо» перейдёт защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк. Он уже достиг предварительной договорённости с москвичами, сообщил 2 июня «Чемпионат».

Контракт футболиста с «Ростовом» истекает 30 июня 2019 года. Администрация клуба предложила ему остаться в команде, но получать более низкую зарплату. Паршивлюк ответил отказом. По истечении контракта «Динамо» получил его бесплатно.

Сергей является воспитанником московского «Спартака». К ростовчанам он перешёл из «Анжи» в 2017 году. В прошедшем сезоне он сыграл в 24 матчах Российской Премьер-лиги, из них 22 – в основном составе. Он стал автором одного забитого гола и одной результативной передачи. При этом он получил семь жёлтых карточек.

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