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Александр Саплинов подписал контракт с ФК «Ростов»

Александр Саплинов подписал контракт с ФК «Ростов»
Бывший игрок «Балтики» Саплинов подписал контракт с ФК «Ростов». Такую информацию 11 июня сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».

Утром 11 июня появилась информация о том, что «Балтика» и «Ростов» обсуждали детали перехода футболиста. Вечером он уже вступил в ряды донской команды.

Напомним, что в «Балтику» 21-летний хавбек перешёл из саратовского «Сокола». В первенстве Футбольной национальной лиги он выступил в 13 матчах, забив шесть голов и сделав одну голевую передачу.

Спортивную карьеру Александр начал в белгородском «Энергомаше». Также играл за «Салют» из того же города.

Болельщики горячо поддержали переход Саплинова. Многие утверждают, что с ним «Ростов» ждут новые победы.

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