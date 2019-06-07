Александр Саплинов подписал контракт с ФК «Ростов»



Бывший игрок «Балтики» Саплинов подписал контракт с ФК «Ростов». Такую информацию 11 июня сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».



Утром 11 июня появилась информация о том, что «Балтика» и «Ростов» обсуждали детали перехода футболиста. Вечером он уже вступил в ряды донской команды.



Напомним, что в «Балтику» 21-летний хавбек перешёл из саратовского «Сокола». В первенстве Футбольной национальной лиги он выступил в 13 матчах, забив шесть голов и сделав одну голевую передачу.



Спортивную карьеру Александр начал в белгородском «Энергомаше». Также играл за «Салют» из того же города.



Болельщики горячо поддержали переход Саплинова. Многие утверждают, что с ним «Ростов» ждут новые победы.