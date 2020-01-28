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Экс-защитник «Ростова» Дьяков перешёл в «Спартак-2»

Экс-защитник «Ростова» Дьяков перешёл в «Спартак-2»
Бывший игрок футбольного клуба «Ростов» стал играть за «Спартак-2». О том, что Виталий Дьяков будет играть за московский фарм-клуб, стало известно 20 января, сообщает «Матч ТВ».

Дьяков — воспитанник краснодарского футбола. В 2006 году он стал играть за молодёжный состав «Локомотива». Он не смог там закрепиться и был отдан в аренду «Сочи-04». Выступал за «Губкин», «Локомотив-2». В 2012-м подписал контракт с «Ростовом». В Премьер-Лиге дебютировал в том же сезоне. С 2015 года тренировался с московским «Динамо», затем подписал трёхлетний контракт. Затем играл в составе «Томи», «Краснодара» и «Сивасспора».

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