ФК "Ростов" обыграл команду из Екатеринбурга

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Футбольный клуб "Ростов" на выезде обыграл екатеринбургский "Урал".Матч состоялся 17 апреля. Футбольный клуб "Урал" принимал на своем стадионе "Ростов". В первом тайме "желто-синие" пропустили один гол. Счет открыл центральный нападающий хозяев Гильерме Шеттине.Во втором тайме ростовчане значительно прибавили. Первый гол "Урала" забил полузащитник Иван Комаров. Во втором тайме дончане вновь вышли вперед, и счет стал 3:1 в пользу гостей.Первый полуфинал ФОНБЕТ-Кубка России "Ростов" выиграл у "Урала". Голы из ростовской команды забили Иван Комаров, Иван Терентьев и Николай Комличенко.Следующий соперник "Ростова" определится на жеребьевке в среду вечером.