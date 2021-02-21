ХК «Ростов» уступил во втором матче серии

Стартовый матч ростовчанам не удался. Но впереди ещё вся серия. Однако во втором матче, увы, всё вновь сложилось не в пользу дончан.Уже в дебюте игры «Дизель» открыл счёт. Антон Андриянов мастерски завёл шайбу в ближний угол после выхода один на один в результате контратаки, 1:0. Гости играли хорошо и заслуживали большего. На 14-й минуте матча это принесло наконец-то свои плоды. «Кондоры» подкараулили оплошность оппонента при выходе в атаку, убежали 3 в 1, и Евгений Петриков с пятака «пробил» вратаря соперника – 1:1. Могло показаться, что игра выравнялась, но тут же «Дизель» вернул себе преимущество в счёте. На сей раз своё имя в протокол вписал Александр Агапов, 2:1.Во второй части вечера ХК «Ростов» прибавил в движении и стал создавать опасные моменты. «Красно-белые» стали часто гостить в зоне соперника и угрожать воротам. Но, к сожалению, в середине периода пензенцы забили дважды за минуту. Первым отличился Александр Борисенков, а за ним - и Никита Ли, 4:1. В третьем периоде ХК «Ростов» продолжил активно играть в нападении, но выходило не слишком остро. До конца матча подшефные Григория Пантелеева так и не сумели вернуть интригу. Результат – проигрыш, 1:4.В остальных матчах дня плей-офф ВХЛ «Горняк» (Учалы) со счётом 3:0 обыграл ХК «Тамбов», «Металлург» (Новокузнецк) был сильнее «Звезды» (Москва) - 4:1, «Югра» (Ханты-Мансийск) обыграла «Динамо МО» (Красногорск) - 5:1, «Рубин» (Тюмень) превзошёл «Торос» (Нефтекамск) - 3:1, «Нефтяник» (Альметьевск) разгромил дома ХК «Рязань» - 6:0, а «Динамо» (Санкт-Петербург) со счётом 5:2 одолело «Барс» (Казань).25 и 26 февраля «Ростов» будет принимать «Дизель» на своём льду. Счёт в серии – 0:2 в пользу пензенцев.