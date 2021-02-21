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ХК «Ростов» уступил во втором матче серии

ХК «Ростов» уступил во втором матче серии
Стартовый матч ростовчанам не удался. Но впереди ещё вся серия. Однако во втором матче, увы, всё вновь сложилось не в пользу дончан.

Уже в дебюте игры «Дизель» открыл счёт. Антон Андриянов мастерски завёл шайбу в ближний угол после выхода один на один в результате контратаки, 1:0. Гости играли хорошо и заслуживали большего. На 14-й минуте матча это принесло наконец-то свои плоды. «Кондоры» подкараулили оплошность оппонента при выходе в атаку, убежали 3 в 1, и Евгений Петриков с пятака «пробил» вратаря соперника – 1:1. Могло показаться, что игра выравнялась, но тут же «Дизель» вернул себе преимущество в счёте. На сей раз своё имя в протокол вписал Александр Агапов, 2:1.

Во второй части вечера ХК «Ростов» прибавил в движении и стал создавать опасные моменты. «Красно-белые» стали часто гостить в зоне соперника и угрожать воротам. Но, к сожалению, в середине периода пензенцы забили дважды за минуту. Первым отличился Александр Борисенков, а за ним - и Никита Ли, 4:1. В третьем периоде ХК «Ростов» продолжил активно играть в нападении, но выходило не слишком остро. До конца матча подшефные Григория Пантелеева так и не сумели вернуть интригу. Результат – проигрыш, 1:4.

В остальных матчах дня плей-офф ВХЛ «Горняк» (Учалы) со счётом 3:0 обыграл ХК «Тамбов», «Металлург» (Новокузнецк) был сильнее «Звезды» (Москва) - 4:1, «Югра» (Ханты-Мансийск) обыграла «Динамо МО» (Красногорск) - 5:1, «Рубин» (Тюмень) превзошёл «Торос» (Нефтекамск) - 3:1, «Нефтяник» (Альметьевск) разгромил дома ХК «Рязань» - 6:0, а «Динамо» (Санкт-Петербург) со счётом 5:2 одолело «Барс» (Казань).

25 и 26 февраля «Ростов» будет принимать «Дизель» на своём льду. Счёт в серии – 0:2 в пользу пензенцев.

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