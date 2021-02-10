ХК «Ростов» переиграл в гостях «Дизель»

Схватка за плей-офф для ростовчан продолжается. На сей раз оппонентом был один из лидеров всей ВХЛ. Пензенцы уже добыли себе и своим поклонникам продолжение чемпионата.В первом отрезке встречи «красно-белые» мощно начали, но долго не могли открыть счёт. Подшефные Григория Пантелеева транжирили моменты один за другим. А вот соперник распоряжался острыми эпизодами намного бережнее. На 9-й минуте Данила Попов зажёг на табло единицу после паса Никиты Ли – 1:0. Произошло это, кстати, в меньшинстве.В начале второй части игры «Дизель» развил успех. Теперь «жёлто-синие» реализовали большинство благодаря лёгкой руке Александра Тимирёва, 2:0. Однако ростовчане вернулись через несколько минут. Павел Антипов в суматохе на пятаке проявил завидную прыть – 2:1. Пензенцы с утроенной энергией ринулись в атаку и тут же поймали контрвыпад «южан». Владислав Туник, 2:2. Но всё же более опытный клуб вновь повёл. Михаил Патрикеев за минуту до перерыва сделал счёт 3:2 в пользу «Дизеля».В середине третьей двадцатиминутки Владислав Туник оформил дубль, «скрыв» дальний кистевой бросок под ногами игроков соперника – 3:3. Затем гости осмелели и много атаковали. Хозяева нападали не так часто, но тоже опасно. Примечательные эпизоды были и у тех, и у других. Решать судьбу двух очков пришлось в дополнительном периоде, где удачливее оказались ростовчане. Алексей Прохоров эффектно ушёл от силового приёма, принял пас на круге вбрасывания и хлёстко бросил мимо вратаря – выигрыш «Ростова», 4:3.13 февраля ХК «Ростов» сыграет в Казани против «Барса». В общей турнирной таблице ростовчане идут пока на 13-м месте из 26 и всё ещё не обеспечили себе место в плей-офф.