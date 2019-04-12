ХК «Ростов» обыграл «Мордовию» во втором матче финальной серии Первенства ВХЛ



Ростовские хоккеисты в день рождения президента клуба Робертаса Кучинскаса выиграли и второй матч у соперников из Саранска – 6:2.



В первой игре серии у дончан многое не получалось, но победу все-таки они добыли. Теперь все прошло куда легче – ХК «Ростов» ведет в серии до четырех побед 2:0. «Мордовия» не была похожа на себя.



С самого начала команда хозяев льда ринулась в атаку. После нескольких неудачных попыток красно-белые сумели-таки открыть счет. Отличился ветеран и лидер клуба Владислав Туник, передача у Романа Опалева – 1:0 и очень бодрое начало. После заброшенной шайбы ростовчане не сбавили обороты, а стали атаковать даже с большей энергией, и соперник поспевал далеко не всегда. На 15-й минуте матча «кондоры» забили второй гол. После паса Андрея Леонова отличился Алексей Прохоров – 2:0. До первого перерыва еще одна шайба побывала в воротах «лисов». Александр Коробов отличился чуть больше чем за минуту до конца первой части игры, 3:0, крепкий нокдаун.



Все тот же Коробов отличился еще и в начале второго периода. И все так же с передачи Никиты Рогова, 4:0. Пожалуй, после этого гола уже все было ясно. «Мордовия» просто не могла ничего противопоставить напористой ростовской атаке. На 27-й минуте Иван Петраков размочил счет (4:1), однако все равно преимущество хозяев было велико. На эту шайбу подопечные Григория Пантелеева ответили двумя своими (Савва Андреев и Андрей Леонов) – 6:1, разгром после двух периодов.



В самом начале третьей двадцатиминутки Дмитрий Саразов забил второй гол своей команды, который, впрочем, уже ничего не менял. Итог – неожиданно легкая победа ХК «Ростов» - 6:2, весомая заявку на победу в Кубке Федерации.



Счет в серии теперь 2:0 в пользу хоккейного клуба «Ростов». Третья и четвертая игры серии состоятся в Саранске 17 и 18 апреля.